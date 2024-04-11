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Общество

Рухнувший светофор на пр. Победы пообещали вернуть на место

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Пензенским водителям и пешеходам пояснили, когда возобновит работу светофор рядом с монументом «Самолет» на проспекте Победы.

27 марта регулировщик подломился и упал на проезжую часть. В ЧП никто не пострадал. Конструкция была установлена на участке, разделяющем полосы проезжей части. Светофор помогал пешеходам перейти с нечетной стороны проспекта к памятнику.

Рухнувший светофор на пр. Победы пообещали вернуть на место

«Упал светофор, его убрали с дороги и до сих пор не поставили обратно! Вообще планируется вернуть его на место?» - спросила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Ирина Ч.

На ее обращение отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Светофор на проспекте Победы у монумента «Самолет» запланировано установить до конца апреля», - сообщил он.

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