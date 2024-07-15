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Глас народа

В Пензе сняли на видео «бойца с переполненными урнами»

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Пензенцы обсуждают в Сети поступок хулигана на остановке «Центральный рынок». Мужчина, судя по видео нетрезвый, выместил злость на урне.

На кадрах, которые распространились в Сети утром в понедельник, 15 июля, пензенец в темной одежде с зажатой в руке бутылкой подходит к переполненной урне и сначала с помощью своего «орудия» разбрасывает бытовые отходы, наваленные сверху емкости, а затем ударом ноги сшибает ее. Мусор разлетается по пешеходной зоне.

Поступок хулигана вызвал у большинства горожан гнев и неприятие. В комментариях они рассказали, что вечером этот мужчина ходил по улицам и выпрашивал мелочь, притворяясь калекой.

Часть пользователей решила, что за подобные поступки следует строго наказывать. «А давайте как раньше - на 15 суток, чтоб потом это же и убирал?», «У нас вообще улицы патрулируют? А если он нападет на людей?!» - написали пензенцы.

Кто-то увидел в действиях хулигана намек, что коммунальщикам следует работать лучше, вовремя очищая урны: «Человек недоволен работой коммунальной службы, выразил протест», «Боец с помойками».

Видео группы «Короче, Пенза».

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