Пензенцы наблюдали в небе необычный летающий объект

10.07.2024 | 07:51

Вечером во вторник, 9 июля, жители Пензенской области заметили в небе необычный летающий объект, похожий на спутник.

Снимками неизвестного аппарата поделились пользователи соцсетей из Пензы, а также Сердобска.

«Что-то непонятное пролетело над Пензой. Вокруг летающего аппарата воздушное поле», «Это НЛО», «След от запуска ракеты», - написали пензенцы.

Как сообщили федеральные СМИ, этот же объект видели в ночном небе и жители других российских регионов. Специалисты предположили, что россияне могли наблюдать ракету-носитель Ariane 6.

Это аппарат, первый запуск которого состоялся 9 июля на космодроме Куру во Французской Гвиане. Ракета покинула стартовую площадку около 22:00 по московскому времени.

8 июня жители Пензенской области наблюдали в небе полет «поезда» спутников Starlink. Яркие кадры необычного явления заполонили районные группы соцсетей и телеграм-каналы.