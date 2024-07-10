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Глас народа

Пензенцы наблюдали в небе необычный летающий объект

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Вечером во вторник, 9 июля, жители Пензенской области заметили в небе необычный летающий объект, похожий на спутник.

Снимками неизвестного аппарата поделились пользователи соцсетей из Пензы, а также Сердобска.

Пензенцы наблюдали в небе необычный летающий объект

«Что-то непонятное пролетело над Пензой. Вокруг летающего аппарата воздушное поле», «Это НЛО», «След от запуска ракеты», - написали пензенцы.

Пензенцы наблюдали в небе необычный летающий объект

Как сообщили федеральные СМИ, этот же объект видели в ночном небе и жители других российских регионов. Специалисты предположили, что россияне могли наблюдать ракету-носитель Ariane 6.

Пензенцы наблюдали в небе необычный летающий объект

Это аппарат, первый запуск которого состоялся 9 июля на космодроме Куру во Французской Гвиане. Ракета покинула стартовую площадку около 22:00 по московскому времени.

8 июня жители Пензенской области наблюдали в небе полет «поезда» спутников Starlink. Яркие кадры необычного явления заполонили районные группы соцсетей и телеграм-каналы.

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