Пензенец попросил благоустроить микросквер с бюстом Белинского

23.07.2024 | 19:27

По мнению пензенца Александра Геннадьевича, зона у бюста критика Виссариона Белинского рядом с одноименной улицей должна быть более уютной. О своем восприятии этого уголка мужчина рассказал на странице городской администрации во «ВКонтакте».

«Это место никак не благоустроено, можно ли там установить хотя бы пару скамеек с урной и какой-нибудь вазон с цветами?» - поинтересовался Александр Геннадьевич, приложив к сообщению фотографию памятника и пустого пространства вокруг него.

В управлении ЖКХ пензенцу ответили, что все имеющиеся скамейки уже распределены по другим паркам и скверам.

«Воспользоваться лавочками вы можете в сквере имени М. Ю. Лермонтова, на территории Соборной площади, а также по ул. Московской», - рекомендовали мужчине.

Тем не менее он попросил взять идею на заметку и хотя бы в следующем году благоустроить участок.