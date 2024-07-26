В Пензе передумали строить насосную станцию для поселка Лесного

26.07.2024 | 10:03

Сети водоотведения в пензенском поселке Лесном готовы на 70%. К такому выводу пришел начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев, побывавший на объекте в четверг, 25 июля.

Благодаря новым сетям хозяйственно-бытовые стоки из поселка и исправительно-трудовой колонии будут поступать в очистные сооружения Заречного. Все работы должны завершиться к концу лета.

«Выполнена укладка трубопровода по перемычке прудов в поселке Лесном и переход под автодорогой в районе Ахунского переезда. Вдоль лесной полосы работы ведутся открытым способом. Также смонтированы колодцы, задвижки, фасонные части трубопровода, проводится устройство песчаного основания с последующей засыпкой труб», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Коллектор состоит из 2 труб диаметром по 160 мм, протяженность его напорной части - 3,3 км.

По словам Вадима Астафьева, в проект внесли коррективы: вместо строительства новой канализационно-насосной станции будут реконструировать старую.