На улице Измайлова в Пензе появится надземный переход

17.07.2024 | 15:31

В Пензе планируется установить надземный переход в микрорайоне Маяк, недалеко от строящейся развязки на перекрестке улиц Измайлова и Антонова. Об этом написал глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дал поручение управлению капитального строительства начать проектирование надземного пешеходного перехода на улице Измайлова в районе улицы Ангарской. Сооружение позволит обеспечить безопасность пешеходов и беспрепятственное движение автотранспорта на этом участке», - сообщил он.

Александр Басенко также рассказал о том, как идет строительство самой развязки. По его словам, работы ведутся опережающими темпами, поэтому объект рассчитывают сдать раньше срока.

Он напомнил, что раньше в этом месте были автомобильные пробки. Сейчас же поток машин движется без затруднений.

Асфальтирование ведется в основном по ночам, когда когда трафик минимальный. Одновременно подрядчик готовится наносить дорожную разметку термопластиком, обладающим повышенной износостойкостью. Этот материал прослужит гораздо дольше, чем краска.

Также работники подрядной организации благоустраивают прилегающую территорию, устанавливают дорожные знаки и светофоры.