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Общество

На улице Измайлова в Пензе появится надземный переход

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В Пензе планируется установить надземный переход в микрорайоне Маяк, недалеко от строящейся развязки на перекрестке улиц Измайлова и Антонова. Об этом написал глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дал поручение управлению капитального строительства начать проектирование надземного пешеходного перехода на улице Измайлова в районе улицы Ангарской. Сооружение позволит обеспечить безопасность пешеходов и беспрепятственное движение автотранспорта на этом участке», - сообщил он.

На улице Измайлова в Пензе появится надземный переход

Александр Басенко также рассказал о том, как идет строительство самой развязки. По его словам, работы ведутся опережающими темпами, поэтому объект рассчитывают сдать раньше срока.

На улице Измайлова в Пензе появится надземный переход

Он напомнил, что раньше в этом месте были автомобильные пробки. Сейчас же поток машин движется без затруднений.

На улице Измайлова в Пензе появится надземный переход

Асфальтирование ведется в основном по ночам, когда когда трафик минимальный. Одновременно подрядчик готовится наносить дорожную разметку термопластиком, обладающим повышенной износостойкостью. Этот материал прослужит гораздо дольше, чем краска.

На улице Измайлова в Пензе появится надземный переход

Также работники подрядной организации благоустраивают прилегающую территорию, устанавливают дорожные знаки и светофоры.

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Источник — фото и видео со страницы Александра Басенко
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