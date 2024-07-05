В Сердобске грозу не пережили ели-великаны

05.07.2024 | 19:25

В Сердобске грозу, которая пришла в Пензенскую область вечером в четверг, 4 июля, не пережили ели, посаженные в центре города.

В пензенском телеграм-канале появились кадры с рухнувшими гигантскими хвойными. Поры ветра выдернули их с корнем.

«После дождя все сломало. Я представляю, какой тут ветер был. Я в Ясенках был, во время дождя там тихо было», - удивился за кадром автор видео.

Также гроза стала причиной ЧП в Пензенском районе. От разряда в деревне Марьевке загорелся садовый дом площадью 3×10 метров. Огонь полностью уничтожил строение.

С грозой пензенцы связали и искрение проводов на Бауманском путепроводе. Зрелищное видео появилось в социальных сетях.

Видео телеграм-канала «Пенза для грустных».