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Глас народа

В Сердобске грозу не пережили ели-великаны

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В Сердобске грозу, которая пришла в Пензенскую область вечером в четверг, 4 июля, не пережили ели, посаженные в центре города.

В пензенском телеграм-канале появились кадры с рухнувшими гигантскими хвойными. Поры ветра выдернули их с корнем.

«После дождя все сломало. Я представляю, какой тут ветер был. Я в Ясенках был, во время дождя там тихо было», - удивился за кадром автор видео.

Также гроза стала причиной ЧП в Пензенском районе. От разряда в деревне Марьевке загорелся садовый дом площадью 3×10 метров. Огонь полностью уничтожил строение.

С грозой пензенцы связали и искрение проводов на Бауманском путепроводе. Зрелищное видео появилось в социальных сетях.

Видео телеграм-канала «Пенза для грустных».

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