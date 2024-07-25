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Общество

Открытие подземного перехода на проспекте Победы вновь перенесли

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В Пензе в очередной раз переносятся сроки открытия обновленного подземного перехода на проспекте Победы у завода «Электроприбор».

Предполагалось, что ремонт закончат в первом квартале этого года. Теперь же пензенцы в соцсетях жалуются, что рабочих не видят, обновление перехода остановилось.

«Прошу проверить ход ремонта подземного перехода по проспекту Победы. Он активно превращается в свалку, рабочих уже давно нет. А материалы, завезенные для ремонта, уже потихоньку растаскивают (люди видели). Скоро пойдут дожди, отремонтированные ступени уже начали разрушаться. Что происходит?» - спросила на странице главы Пензы в соцсети «ВКонтакте» подписчица Ирина С.

Открытие подземного перехода на проспекте Победы вновь перенесли

На жалобу отреагировал представитель администрации города.

«Сроки завершения капитального ремонта подземного перехода скорректированы в связи с выявленными дополнительными объемами работ. Они связаны с сильной подпиткой объекта грунтовыми водами. Потребовалось изменение проектно-сметной документации и включение в нее новых мероприятий», - сообщил он.

Кроме того, администрация начала искать нового подрядчика, который бы завершил ремонт.

«Договор с компанией, ранее выполнявшей работы, расторгнут в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств», - пояснили в мэрии.

На ремонт переход закрыли в прошлом году. Горожане ожидали, что работы завершат в декабре, но сроки перенесли из-за задержки поставок стройматериалов.

Согласно планам обновление подземного перехода включит в себя установку насосного оборудования для работы ливневки, замену плитки, освещения, оштукатуривание и покраску потолков.

Техническим заданием также предусмотрены установка оповещателей «Молния» и подъемника для инвалидов, монтаж видеонаблюдения, устройство наливных полов. Кроме того, рабочие должны восстановить лестницы, заменить дождевые лотки, сделать вентилируемый фасад, витражи и навес над входом.

Преображение обойдется в сумму свыше 25 млн рублей.

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Источник — фото Ирины Сидоровой
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