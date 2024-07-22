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Глас народа

В Бессоновке потребовалась помощь окровавленному кондуктору

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В понедельник, 22 июля, в автобусе № 165, маршрут которого соединяет Пензу и село Грабово, пострадала кондуктор.

О ЧП во время рейса сообщили пользователи пензенского телеграм-канала. Они пояснили, что несчастный случай произошел из-за резкого торможения.

«На перекресток выехала фура. Из-за этого кондуктор упала и сильно разбила голову», - написал очевидец, добавив, что ЧП случилось на улице Большой Колояр в Бессоновке.

На кадрах, прикрепленных к посту, - пострадавшая женщина, голова которой в крови. Медики оказывают ей первую помощь.

В Пензенской области нередки случаи, когда в салонах общественного транспорта травмируются люди. Часто это происходит из-за того, что они падают из-за резкого торможения.

Так, 25 июня в Пензе, рядом с остановкой «Фабрика игрушек» на улице Калинина, в салоне автобуса Mercedes-Benz упала 81-летняя пассажирка. Она получила травмы и была госпитализирована.

Видео телеграм-канала «Пенза Новости».

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