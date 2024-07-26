Сетевое издание|18+|Пятница|26 июл 2024|13:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На участке улицы Циолковского уложили первый слой асфальта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 25 июля, замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов проверил ход капремонта теплосетей на улице Циолковского в Заводском районе.

На отрезке от дома № 10 до пересечения с улицей Беляева необходимо заменить 1 100 метров трубопровода.

На участке улицы Циолковского уложили первый слой асфальта

«Монтаж продолжается. Кроме того, поэтапно ведется восстановление благоустройства - уже уложен первый слой асфальтового покрытия до пересечения улицы Циолковского с Ударной», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт тепломагистрали начался 27 апреля. Он идет в несколько этапов, после чего восстанавливается благоустройство (асфальтирование необходимо проводить по всей ширине проезжей части, от бордюра до бордюра). Дорога с тех пор перекрыта.

В ресурсоснабжающей организации уточняли, что участок до пересечения с Ударной станет доступен после 25 июля, а полностью улицу откроют только к осени.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте