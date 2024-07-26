На участке улицы Циолковского уложили первый слой асфальта

26.07.2024 | 11:08

В четверг, 25 июля, замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов проверил ход капремонта теплосетей на улице Циолковского в Заводском районе.

На отрезке от дома № 10 до пересечения с улицей Беляева необходимо заменить 1 100 метров трубопровода.

«Монтаж продолжается. Кроме того, поэтапно ведется восстановление благоустройства - уже уложен первый слой асфальтового покрытия до пересечения улицы Циолковского с Ударной», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт тепломагистрали начался 27 апреля. Он идет в несколько этапов, после чего восстанавливается благоустройство (асфальтирование необходимо проводить по всей ширине проезжей части, от бордюра до бордюра). Дорога с тех пор перекрыта.

В ресурсоснабжающей организации уточняли, что участок до пересечения с Ударной станет доступен после 25 июля, а полностью улицу откроют только к осени.