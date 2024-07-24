Жителям поселка Монтажного отказали в обустройстве сквера

24.07.2024 | 14:57

Жители поселка Монтажного на окраине Пензы мечтают о сквере, в котором могли бы проводить свободное время. Однако в ближайшей перспективе такая зона не появится.

Люди попросили благоустроить часть леса в микрорайоне от улицы Ушакова до 2-го Военного Городка: сделать асфальтированные дорожки, установить уличные светильники, чтобы иметь возможность заниматься скандинавской ходьбой, бегом, кататься на велосипедах, роликах, самокатах, лыжах.

«На сегодняшний день в Монтажном есть только проезжие части - никаких благоустроенных для занятий спортом и активного отдыха троп», - напомнила пользовательница Ирина Я. на странице главы Пензы Александра Басенко во «ВКонтакте».

На сообщение женщины отреагировал представитель городского управления градостроительства и архитектуры.

«Согласно Генеральному плану города Пензы обустройство парков, скверов в районе поселка Монтажного не предусмотрено», - говорится в его ответе.

Какие-либо инвестиционные предложения относительно данной территории не поступали, уточнили в ведомстве.