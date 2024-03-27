На улице Суворова в Пензе упавший столб перегородил дорогу

27.03.2024 | 08:30

Утром в среду, 27 марта, в Пензе случилось ЧП. О нем порталу PenzaInform сообщил подписчик.

«На улице Суворова около 7:40 упал столб, в данный момент он находится под напряжением», - рассказал он.

В подтверждение пензенец прислал фото с места происшествия.

На снимке видно, что световая опора не до конца рухнула на проезжую часть, но перегородила дорогу транспорту. У троллейбусов № 6 и 7, маршрут которых проходит по улице Суворова, повреждена линия.

Жители Пензы не раз обращали внимание на фонарные столбы, угрожающие рухнуть. В ноябре 2022 года они сообщили об опасно накренившейся железобетонной конструкции на улице Ворошилова.

А в августе 2023-го тревогу горожан вызвала световая опора на улице Лермонтова, в районе пересечения с Куйбышева и Советской, находившаяся в аварийном состоянии.