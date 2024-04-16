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Глас народа

Пензенцев не устроил ремонт постамента бюста Лермонтова

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Постамент, на который водружен бюст Михаила Юрьевича Лермонтова в сквере его имени, привели в порядок, но качество работы пензенцев не устроило.

В начале апреля неравнодушная горожанка прислала в редакцию PenzaInform.ru снимки памятника, нуждавшегося в ремонте. Постамент потерял часть плитки.

Пензенцев не устроил ремонт постамента бюста Лермонтова

Министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин сообщил, что его ведомством проведено обследование объекта культурного наследия регионального значения и балансодержателю направлено предостережение.

После этого плитку восстановили. Горожане оценили работу как неудовлетворительную. В редакцию поступили свежие снимки.

Пензенцев не устроил ремонт постамента бюста Лермонтова

«Вот так выглядит отремонтированный постамент памятника М. Ю. Лермонтову в центре Пензы. Мне бы было стыдно демонстрировать его гостям города», - подписал фотографии автор. На них видно: плитка лежит криво.

«Тяп-ляп очередной», «Слов нет, позорище», «Я у себя на кухне плитку лучше выкладываю», «Сейчас напишут, что временное решение, а вот пото-о-о-ом все сделают», «Там не в клее дело. На фото внимательней посмотрите - там плитки сикось-накось лежат, ни плоскость не выверена, ни размер швов», - прокомментировали работу горожане в телеграм-канале PenzaInform.

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