В Пензе отремонтируют старинное здание на ул. Володарского

05.08.2025 | 16:46

В Пензе отремонтируют здание техникума железнодорожного транспорта, расположенное на Володарского, 98/5, и являющееся объектом культурного наследия регионального значения.

Для поддержания строения в эксплуатационном состоянии необходимо восстановить внутренний фасад.

Это одно из старейших учебных заведений отрасли, ранее называвшееся техническим железнодорожным училищем (было открыто в 1880 году).

Там учился Петр Иванович Паршин - нарком минометного вооружения СССР, министр машиностроения и приборостроения СССР, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии I степени, уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Работы должны быть выполнены в октябре.