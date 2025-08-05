В Пензе отремонтируют старинное здание на ул. Володарского

В Пензе отремонтируют здание техникума железнодорожного транспорта, расположенное на Володарского, 98/5, и являющееся объектом культурного наследия регионального значения.
Для поддержания строения в эксплуатационном состоянии необходимо восстановить внутренний фасад.
Это одно из старейших учебных заведений отрасли, ранее называвшееся техническим железнодорожным училищем (было открыто в 1880 году).
Там учился Петр Иванович Паршин - нарком минометного вооружения СССР, министр машиностроения и приборостроения СССР, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии I степени, уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Работы должны быть выполнены в октябре.
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