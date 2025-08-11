С Соборной площади в Пензе исчез бюст императора

11.08.2025 | 14:36

С Соборной площади в Пензе увезли бюст императора Александра I, который собирались установить в рамках IX Всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле».

1 августа к зданию епархии доставили основание под скульптуру, пьедестал и сам бюст. Одна табличка гласила: «Всероссийский император Александр I Благословенный (1777-1824)». В другой говорилось, что объект установят с благословения митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Однако в день открытия фестиваля 9-го числа памятника ни в собранном, ни в разобранном виде на площади не оказалось.

Пользователи в Сети предположили, что проблемы могли возникнуть из-за спонсора, вложившегося в создание объекта. Позднее скульптуру увидели в Засечном.

Памятник планировали посвятить юбилею посещения императором Пензы для участия в армейских маневрах. 200 лет событию исполнилось в прошлом году: Александр I побывал в городе 29 августа (по старому стилю) 1824-го.