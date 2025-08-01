На Соборную площадь привезли бюст императора Александра I

01.08.2025 | 12:38

На Соборной площади в Пензе готовятся к установке бюста императора Александра I в рамках IX Всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле» (6+).

Праздник приурочен к 210-летию победы России в наполеоновских войнах, которые завершились 20 ноября 1815 года подписанием Парижского мирного договора. Эти события пришлись на период правления Александра I.

Памятник посвящен юбилею посещения Пензы императором для участия в армейских маневрах. 200 лет событию исполнилось в прошлом году: Александр I побывал в городе 29 августа (по старому стилю) 1824-го.

На площадь, к зданию епархии, уже привезли основание под скульптуру, пьедестал и сам бюст. Табличка гласит: «Всероссийский император Александр I Благословенный (1777-1824)». Объект установят с благословения митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Торжественное открытие памятника запланировано на 9 августа.

10-го числа фестиваль «Марсово поле» проведут в проезде Будищева на Шуисте. Там организуют исторический лагерь, пензенцы увидят парад и реконструкцию одного из эпизодов сражения эпохи Отечественной войны.