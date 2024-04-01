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Глас народа

В Пензе снова разрушился постамент памятника М. Ю. Лермонтову

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В Пензе памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову снова нуждается в ремонте. Постамент, на который водружен бюст, потерял часть плитки. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила горожанка Анна.

В Пензе снова разрушился постамент памятника М. Ю. Лермонтову

Бюст поэта стоит в центре одноименного сквера рядом с Соборной площадью.

«Проходимость огромная, здесь гуляют как взрослые, так и молодежь, но опять ощущение, что о памятнике забыли. Он рушится у нас на глазах», - рассказала Анна.

В Пензе снова разрушился постамент памятника М. Ю. Лермонтову

Подобную картину пензенцы наблюдали весной 2022 года. Бетон основания раскрошился, облицовке было не на чем держаться, и она отвалилась. Ремонтом тогда занялись рабочие «Зеленого хозяйства», ухаживающие за сквером.

В Пензе снова разрушился постамент памятника М. Ю. Лермонтову

Горожанка надеется, что и в этот раз ответственные лица обратят внимание на проблему и постараются быстро ее решить.

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