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Криминал

В Пензе подростка задержали с крупной партией наркотика

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В Пензе 17-летнего подростка подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотика в крупном размере. Юный горожанин нуждался в деньгах и решил поправить свое материальное положение преступным способом.

 

По данным следствия, в июле 2024 года он в интернете получил данные о местонахождении закладки в Октябрьском районе, забрал оттуда запрещенное вещество массой не менее 20,8 г, предназначенное для последующей продажи, и поехал домой на такси.

В тот же день подростка задержали правоохранители, поэтому сбыть товар он не успел.

При досмотре у юноши нашли сверток с наркотиком, в его квартире - весы, изоленту и гриппер-пакеты. Все изъято.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

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