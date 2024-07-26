В Кузнецком районе в ДТП пострадали 16-летние подростки

26.07.2024 | 14:33

В четверг, 25 июля, в Кузнецком районе двое несовершеннолетних местных жителей попали в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 14:10 на полевой дороге около дома № 39 на улице Республики в поселке Евлашево автомобиль ВАЗ-2105, которым управлял 16-летний подросток, съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадали юный водитель и его ровесник-пассажир. Обоих госпитализировали с травмами.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.