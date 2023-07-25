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Глас народа

Жителей Засечного встревожил ребенок на краю крыши

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Жителей Засечного напугал подросток: они увидели мальчика на крыше балкона последнего этажа высотки. Очевидцы засняли его и днем во вторник, 25 июля, выложили кадры в Сеть.

«Фонтанная, 11, что у людей в голове? Парень лет 13 с каким-то напитком разгуливает», - написал очевидец.

На одной из фотографий подросток стоит на крыше балкона 10-го этажа и держит в руке бутылку. На другой он сидит почти у самого края и смотрит вдаль.

Кадры взбудоражили пользователей Сети. «Опасные развлечения у подростков», «Инстинкт самосохранения отсутствует», «Страшно смотреть!» - высказались люди.

Это не первый случай, когда несовершеннолетние залезают на крыши домов и попадают в объективы камер. В 2022 году в Заречном девочки-подростки устроили фотосессию на крыше девятиэтажки.

Но иногда подобные развлечения заканчиваются трагически. В 2021-м девушка сорвалась с крыши здания заброшенных очистных сооружений на улице Краснова, 45. Вместе с друзьями она хотела встретить закат.

Фото - t.me/prosto_penza_58.

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