В Заречном выясняют обстоятельства предполагаемого поджога ВАЗа

22.07.2024 | 14:27

В Заречном вспыхнул ВАЗ-2106, припаркованный на территории рядом с торговым центром на улице Строителей, 5. Пламя почти полностью уничтожило автомобиль.

Подробности ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в центре противопожарной пропаганды и общественных связей закрытого города.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 17:44 воскресенья, 21 июля. На место пожара отправились 11 человек на четырех спецмашинах.

«По прибытии подразделений было обнаружено, что автомобиль полностью охвачен огнем. В кратчайшее время пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 3 кв. м», - сообщила начальник ЦПП и ОС Заречного Кристина Найденова.

Предполагаемая причина возгорания - поджог. По факту случившегося проводят проверку.