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Общество

Украденный отцом подросток из Читы нашелся в Пензенской области

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Детский омбудсмен Елена Столярова рассказала о драматичной судьбе подростка из Читы, волей судьбы оказавшегося в Пензенской области.

Родители мальчика развелись, а несколько лет назад отец похитил его у матери и уехал в неизвестном направлении. Мужчину и ребенка объявили в розыск, который длился более 2 лет.

20 июля этого года их обнаружили в Кузнецком районе: они ехали на велосипедах из Орловской области. Отцу стало плохо, сын вызвал скорую помощь, однако впоследствии мужчина скончался.

Подростка сначала поместили в областную детскую больницу, потом - в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП) как безнадзорного, а на следующий день - в приют в Кичкилейке.

В Пензу из Забайкальского края прибыли пристав и следователь. Им была выдана доверенность на сопровождение несовершеннолетнего в Читу, а Елена Столярова передала информацию о тинейджере, оставшемся без отца, своей коллеге.

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Источник — фото pixabay.com
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