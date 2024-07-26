В р. п. Земетчино девушек-подростков осудили за угон машины

26.07.2024 | 17:01

В рабочем поселке Земетчино осудили 2 девушек, 15 и 16 лет, угнавших машину и слетевших на ней в кювет.

В октябре 2023 года одна из подруг без спросу забрала ключи от ВАЗ-2109 у отчима, передала их второй, а та села за руль.

Юные путешественницы отправились в дорогу. Однако далеко не уехали: девушка за рулем не справилась с управлением и машина слетела с дороги.

На угонщиц завели уголовное дело. При этом обе уже состоят на профилактическом учете в полиции, рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.

Суд наказал девушек лишением свободы условно: одной назначено 8 месяцев, второй - 10 месяцев с испытательным сроком в 1 год.

Ранее стало известно об аналогичном случае в Лунинском районе. Подросток решил покатать друзей на машине сожителя матери. Ночью, когда дома все спали, он взял ключи, открыл гараж и уехал. Потом позволил сесть за руль своему другу, а сам пошел пешком.

Приятель подростка не имел навыков вождения. Машина съехала с дороги и вспыхнула. В ней, помимо неумелого водителя, находился еще и пассажир. Обоих госпитализировали, а автомобиль полностью сгорел.