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Общество

Отнятому у матери подростку помогут восстановить с ней отношения

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Подростку из Читы, найденному в Кузнецком районе, помогут восстановить отношения с матерью.

Мальчика больше четырех лет назад увез родной отец. Мужчину и ребенка объявили в розыск. 20 июля этого года их обнаружили в Кузнецком районе: они ехали на велосипедах из Орловской области. Отцу стало плохо, сын вызвал скорую помощь, однако впоследствии мужчина скончался.

Подростка сначала поместили в областную детскую больницу, потом в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП) как безнадзорного, а на следующий день - в приют в Кичкилейке. Затем из Забайкалья в Пензу прибыли пристав и следователь, чтобы сопроводить несовершеннолетнего на родину.

Издание «Чита.Ру» опубликовало драматичную историю борьбы читинца с бывшей женой за право воспитывать ребенка. Главным аргументом было то, что новый муж экс-супруги избил его старшего сына и привлекался за это к ответственности. Отец решил забрать себе хотя бы младшего, несмотря на то, что его бывшая жена развелась вторично.

В первый раз он увел мальчика от матери в декабре 2017 года, обрызгав ее на улице из газового баллончика. Когда в дом к читинцу пришли приставы, чтобы по решению суда вернуть ребенка, его нашли в бельевом ящике дивана. Даже когда мальчик вылез, его почти час не могли забрать из рук отца. Читинец уверял: сын спрятался в ящике от ужаса, что его заберут из дома.

Мужчина еще несколько раз забирал ребенка у бывшей жены и прятал, в том числе в погребе. При этом правоохранители не признавали мальчика похищенным, так как отец не был лишен родительских прав. Проверка по заявлению матери о пропаже сына прекратилась, как только отец показал его фотографию со свежим номером газеты.

В конце 2020 года мужчина встретил 8-летнего младшего сына, когда тот шел в гимназию. После этого ни отца, ни сына не видели. Сейчас подростку около 12 лет.

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Наталья Эпова рассказала, что она старалась наладить связь с отцом ребенка через родственников и ждала его обращения.

«О том, что мальчика нашли, мне сообщили оперативные сотрудники. Проработали с мамой возможность приезда ребенка к родственникам в Читу на прощание с отцом. Будем работать по восстановлению детско-родительских отношений между сыном и мамой, слишком долго они не видели друг друга», - цитирует Эпову издание.

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Источник — фото pixabay.com
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