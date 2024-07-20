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Происшествия

В Пензе с дома на улице Кирова на автомобиль рухнул стройматериал

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Вечером в пятницу, 19 июля, из-под крыши дома № 3 на улице Кирова в Пензе упал кусок стройматериала.

Видео размещено в Сети. На кадрах видно, что большая часть оказалась на асфальте, однако кое-что попало и на припаркованный автомобиль - у него повреждено стекло.

«Хорошо, что никто не пострадал. Машины в итоге сильно поцарапались. Кто за это будет отвечать?» - написал автор.

В Пензе с дома на улице Кирова на автомобиль рухнул стройматериал

«С какой целью мы сдаем деньги за капремонт, если такие случаи бывают? Почему соответствующие службы не проверяют должным образом многоквартирные жилые дома?» - задала вопросы одна из подписчиц.

«Люди, главное, не пострадали, и хорошо. За то, что отвалилась, - проверять и разбираться», - написал другой комментатор.

Еще один участник обсуждения отметил, что в этом доме в июне проводили ремонт кровли.

9 марта прошлого года обрушилась часть кладки дома на улице Бакунина. Выпавшими кирпичами разворотило несколько вывесок, завалило тротуар. Пострадали 2 женщины. Работник одного из магазинов, расположенных в здании, временно оказался за баррикадой и не мог выйти из-за перекрывших выход обломков.

15 марта 2024-го с дома № 38/45 на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе посыпались кирпичи. Фрагменты стройматериала усеяли тротуар, только чудом не попав на головы прохожим. Место огородили сигнальными лентами.

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Источник — видео «Пенза новости»
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