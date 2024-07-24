В Заречном уберут автохлам от школьного двора

24.07.2024 | 16:32

В Заречном уберут брошенные машины с муниципальной территории в районе школы № 226.

Такое решение было принято во вторник, 23 июля, на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники совещания отметили, что от горожан поступают многочисленные жалобы на обилие автохлама на стоянках около учебного заведения.

В итоге приняли решение установить на муниципальной парковке в районе дома № 3Б на улице Светлой дорожные знаки «Работает эвакуатор» и «Стоянка запрещена», которые будут действовать по понедельникам с 11:00 до 12:00.

«Это позволит комбинату благоустройства беспрепятственно приводить в порядок муниципальные парковки около 226-й школы», - пояснили в администрации закрытого города.

Зареченские власти намерены в письменной форме предупредить хозяев брошенных машин о принятом решении. Затем автохлам эвакуируют.