Сетевое издание|18+|Среда|24 июл 2024|17:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном уберут автохлам от школьного двора

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном уберут брошенные машины с муниципальной территории в районе школы № 226.

Такое решение было принято во вторник, 23 июля, на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники совещания отметили, что от горожан поступают многочисленные жалобы на обилие автохлама на стоянках около учебного заведения.

В итоге приняли решение установить на муниципальной парковке в районе дома № 3Б на улице Светлой дорожные знаки «Работает эвакуатор» и «Стоянка запрещена», которые будут действовать по понедельникам с 11:00 до 12:00.

«Это позволит комбинату благоустройства беспрепятственно приводить в порядок муниципальные парковки около 226-й школы», - пояснили в администрации закрытого города.

Зареченские власти намерены в письменной форме предупредить хозяев брошенных машин о принятом решении. Затем автохлам эвакуируют.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Заречного
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте