В Лунинском районе подростки на мотоциклах врезались друг в друга

24.07.2024 | 11:24

Во вторник, 23 июля, в Лунинском районе произошло ДТП с участием двухколесных транспортных средств.

По предварительным данным, в 18:50 на 77-м километре автодороги Пенза - Лунино - граница области столкнулись мотоциклы «Минск» (на нем ехал 16-летний парень) и Shineray (с 15-летним водителем).

Оба подростка получили травмы, их госпитализировали, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники полиции.

В этот же день Пензе на улице Кривозерье юный мотоциклист неожиданно выехал наперерез машине, которая сбила его.