Сетевое издание|18+|Среда|24 июл 2024|13:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Лунинском районе подростки на мотоциклах врезались друг в друга

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 23 июля, в Лунинском районе произошло ДТП с участием двухколесных транспортных средств.

По предварительным данным, в 18:50 на 77-м километре автодороги Пенза - Лунино - граница области столкнулись мотоциклы «Минск» (на нем ехал 16-летний парень) и Shineray (с 15-летним водителем).

Оба подростка получили травмы, их госпитализировали, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники полиции.

В этот же день Пензе на улице Кривозерье юный мотоциклист неожиданно выехал наперерез машине, которая сбила его.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте