Пензенцы сообщают о сбитом мотоциклисте на ГПЗ

Вечером в четверг, 28 марта, около 19 часов, на улице Антонова в Пензе сбили мотоциклиста. Информация о ЧП появилась в соцсетях и местных чатах в Telegram.
По словам одних очевидцев, автомобиль притормозил, чтобы повернуть. В это время водитель мотоцикла как раз нажал на газ и в результате влетел в иномарку.
Другие уверяют, что мотоциклист ехал без света и второй участник не увидел его при повороте.
Пострадавшего увезли с места аварии на скорой. Проезжавшие мимо пензенцы отметили, что он совсем юный.
Официальной информации о ДТП пока нет.
20 марта 14-летний мотоциклист на улице Окружной сбил 41-летнюю женщину. Ее госпитализировали.
Фото «Сова Пенза Авто».
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