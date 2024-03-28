Пензенцы сообщают о сбитом мотоциклисте на ГПЗ

28.03.2024 | 20:09

Вечером в четверг, 28 марта, около 19 часов, на улице Антонова в Пензе сбили мотоциклиста. Информация о ЧП появилась в соцсетях и местных чатах в Telegram.

По словам одних очевидцев, автомобиль притормозил, чтобы повернуть. В это время водитель мотоцикла как раз нажал на газ и в результате влетел в иномарку.

Другие уверяют, что мотоциклист ехал без света и второй участник не увидел его при повороте.

Пострадавшего увезли с места аварии на скорой. Проезжавшие мимо пензенцы отметили, что он совсем юный.

Официальной информации о ДТП пока нет.

20 марта 14-летний мотоциклист на улице Окружной сбил 41-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

Фото «Сова Пенза Авто».