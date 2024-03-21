Сетевое издание|18+|Четверг|21 мар 2024|19:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Появились кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ГИБДД опубликовала кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом на улице Окружной. Юноша сбил пешехода.

Авария случилась в среду, 20 марта, в 15:00 у дома № 163. Подросток на мотоцикле BSE Z1150e наехал на 41-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.

Появились кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом в Пензе

Появились кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом в Пензе

«В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что несовершеннолетний управлял мотоциклом, не имея права управления», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

По факту ДТП проводят проверку.

Появились кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом в Пензе

В Госавтоинспекции обратились к родителям, напомнив, что для управления транспортным средствам детям необходимо получить водительское удостоверение соответствующей категории.

Появились кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом в Пензе

Появились кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом в Пензе

«За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей», - добавили в ГИБДД.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте