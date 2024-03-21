Появились кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом в Пензе

21.03.2024 | 17:09

ГИБДД опубликовала кадры с места ДТП с 14-летним мотоциклистом на улице Окружной. Юноша сбил пешехода.

Авария случилась в среду, 20 марта, в 15:00 у дома № 163. Подросток на мотоцикле BSE Z1150e наехал на 41-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.

«В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что несовершеннолетний управлял мотоциклом, не имея права управления», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

По факту ДТП проводят проверку.

В Госавтоинспекции обратились к родителям, напомнив, что для управления транспортным средствам детям необходимо получить водительское удостоверение соответствующей категории.

«За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей», - добавили в ГИБДД.