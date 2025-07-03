В Мокшане КамАЗ на полном ходу сбил подростков - видео

03.07.2025 | 21:17

В Мокшане случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Информация о нем вечером в четверг, 3 июля, появилась в Сети.

Судя по кадрам, на улице Пензенской КамАЗ, двигавшийся по главной дороге, на полном ходу сбил двоих подростков на мопеде.

Дети ехали в колонне из 3 мопедов - 1 человек на первом и по двое на втором и третьем.

При выезде с второстепенной дороги первые 2 транспортных средства успели проскочить перед большегрузом, третье - нет.

«Двенадцатилетнего мальчика увезли в реанимацию», - сообщили очевидцы.

3 июля под Пензой, у села Леонидовка, был насмерть сбит 13-летний подросток, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.