Снег рухнул на головы прохожих с крыши дома на ул. Бакунина

14.03.2024 | 12:21

В Пензе в четверг, 14 марта, на улице Бакунина глыба льда, подтаявшая на ярком солнце, рухнула на головы людям.

Одной из женщин чудом удалось избежать серьезной травмы, она вовремя почувствовала опасность и шагнула на проезжую часть, чтобы спастись.

Произошедшее попало на видео. Кадры сделали из здания напротив. На них видно, что глыба распалась на множество осколков, которые дворник спешно отгреб на проезжую часть.

Многие горожане во время оттепели ходят по улице Бакунина с осторожностью, опасаясь падающих сосулек.

9 марта 2023 года на Бакунина рухнула часть здания № 50. На людей полетели кирпичи и металлические рекламные конструкции. Несколько человек получили травмы.

Видео vk.com/penzanovosti.