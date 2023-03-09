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Происшествия

Текла кровь: пострадавшие на улице Бакунина рассказали о ЧП

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Две горожанки по пути на работу пострадали на тротуаре на улице Бакунина. Часть стены здания под самой крышей обвалилась на прохожих. Под тяжестью кирпичей упали и весомые металлические рекламные конструкции.

«Просто шла, и упало, задело мне по ноге. Вот стою вся грязная. Резкое обрушение - и пыль, ничего не видно было», - рассказала Кристина.

Первыми на место прибыли медики, осмотрели пострадавших. От госпитализации женщины отказались.

«Мне - по голове. Скорая оказала помощь, текла кровь», - отметила Мария.

Другие кадры снял мужчина, который буквально за несколько секунд до обрушения зашел в офис здания на Бакунина, 50.

«И тут сзади «тах-тарарах-бабах» - и все! Я теперь здесь сижу один», - прокомментировал он.

Пока пленник коротал время за съемкой изнутри, снаружи приступили к ликвидации последствий происшествия. Тротуар от завалов расчистят не сразу, а вот кирпичи, разлетевшиеся по проезжей части, убрали довольно быстро.

«По предварительной информации, собственником является индивидуальный предприниматель. Она сейчас сюда выехала, будем разбираться на месте», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

Двухэтажное здание в центре Пензы введено в эксплуатацию в 1939-м. В последние годы помещения здесь в основном занимают офисы и магазины.

«Бакунина, 50, не является объектом культурного наследия регионального либо местного значения, но вместе с тем оно расположено рядом с объектом культурного наследия регионального значения - Бакунина, 48. Это дом, где жил Герой Советского Союза генерал-майор Краснов», - объяснил начальник Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Двухэтажное строение с рухнувшим фрагментом карниза находится в охранной зоне, и за его состояние несет ответственность собственник. Намечено провестиы контрольно-надзорные мероприятия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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