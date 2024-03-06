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Глас народа

«Ужас полный»: в Сети разместили фото детской палаты в Белинской ЦРБ

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В среду, 6 марта, в соцсетях распространились снимки, сделанные в палате детского отделения Белинской центральной районной больницы.

На фото - стены с облупившейся краской, нуждающиеся в замене трубы и мебель.

«Ужас полный»: в Сети разместили фото детской палаты в Белинской ЦРБ

«Мне хочется кричать караул! Находиться там совсем не хочется, ужас полный, помыться негде», - написал автор поста.

«Ужас полный»: в Сети разместили фото детской палаты в Белинской ЦРБ

На сообщение отреагировал представитель минздрава Пензенской области.

«Ужас полный»: в Сети разместили фото детской палаты в Белинской ЦРБ

«Безусловно, любое помещение столь давней постройки с годами ветшает, а при столь высокой проходимости, как в государственных учреждениях здравоохранения, это происходит в разы быстрее. В педиатрическом отделении Белинской районной больницы последний раз текущий ремонт проводился в 2004 году», - отметил он.

Представитель министерства добавил, что на 2024-2025 годы запланировали сделать капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса. После обновление ждет и педиатрическое отделение.

В Сети и раньше распространялись кадры, сделанные в Белинской ЦРБ. Так, в мае 2020 года местная жительница показала палату, где лежат пациенты с пневмонией.

«Ни дверей, ни розеток, ни прикроватных тумбочек, туалет один на всех (и муж., и жен.), воды горячей тоже нет!» - рассказала она.

Фото t.me/chs_penza.

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