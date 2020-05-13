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Глас народа | Пациентка с пневмонией показала палату в белинской больнице

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Во вторник, 12 мая, жительница Белинского района Наталья Морозова, находящаяся на лечении в местной больнице, решила поделиться со своими подписчиками в Instagram видео, снятым в палате.

«Здесь лежим мы - пациенты с пневмонией. Ни дверей, ни розеток, ни прикроватных тумбочек, туалет один на всех (и муж., и жен.), воды горячей тоже нет!» - рассказала женщина.

«О, Господи!! Не дай Бог там оказаться... Сама обстановка не особо располагает к выздоровлению...» - прокомментировала пост одна из подписчиц автора.

В июне 2019 года жительница Белинского пожаловалась на плачевное состояние больницы и поликлиники. Она прислала в редакцию фотографии, на которых запечатлены стены с облупившейся краской, коричневые из-за частых протеканий потолки, полусгнившие деревянные двери.

Тогда в администрации больницы сообщили, что здание пятиэтажного корпуса, где на четвертом этаже размещен дневной стационар, введено в эксплуатацию в 1992 году. С тех пор ремонт в помещениях не проводился.

«В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, затем будет проводиться процедура по включению данного объекта в мероприятия госпрограмм по проведению капитального ремонта. Кроме того, из бюджета Пензенской области выделены денежные средства на капитальный ремонт помещений перехода из поликлиники в стационар. Проектно-сметная документация передана в РЦЭЦС», - комментировали в больнице план ремонта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Шикарные апартаменты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Здесь лежим мы - пациенты с пневмонией
А где и как они этот вирус поймали не пишут

Гость||

Ворье кругом. Оптимизировали...Вот что надо губернатору показывать и фотосессии делать.

Гость||

на зоне лучше))

Гость||

В Башмаковской больнице еще бы посмотрели. Стыд. Куда разворовываются деньги.

Гость||

Губернатору это поровну...

Гость||

нормальная палата немного подшаманить и только. даже свет есть. Ну а по поводу сортиров М и Жо даже в столице сурского края существует.

Гость||

И вы до сих пор думаете, что медперсонал получает какие-то надбавки? Это всё сказки для лохов

Гость||

Гость писал(a):

И вы до сих пор думаете, что медперсонал получает какие-то надбавки? Это всё сказки для лохов
а еще у них тесты делают и КТ для диагностики!

Гость||

Аха :) Единая Россия рулит!

Гость||

Ждем комментарий минзГость писал(a):

медперсонал получает какие-то надбавки?
да получили. А причем тут это. Тут об отсутствии ремонта в помещение дверей и про сортиры.

Гость||

где прокуратура с "проверкой"? или опять ничего не увидят и скажут фейк?

Гость||

с 1992 года страна помогает Италиям, сербиям, папуасам в сирии, кубе, так что денег нет.

Гость||

Гость писал(a):

денег нет.
ну вы там держитесь

Гость||

Иван! Прокоментируй плиз!!!

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Имя: Гость
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