13.05.2020 | 14:42

Во вторник, 12 мая, жительница Белинского района Наталья Морозова, находящаяся на лечении в местной больнице, решила поделиться со своими подписчиками в Instagram видео, снятым в палате.

«Здесь лежим мы - пациенты с пневмонией. Ни дверей, ни розеток, ни прикроватных тумбочек, туалет один на всех (и муж., и жен.), воды горячей тоже нет!» - рассказала женщина.

«О, Господи!! Не дай Бог там оказаться... Сама обстановка не особо располагает к выздоровлению...» - прокомментировала пост одна из подписчиц автора.

В июне 2019 года жительница Белинского пожаловалась на плачевное состояние больницы и поликлиники. Она прислала в редакцию фотографии, на которых запечатлены стены с облупившейся краской, коричневые из-за частых протеканий потолки, полусгнившие деревянные двери.

Тогда в администрации больницы сообщили, что здание пятиэтажного корпуса, где на четвертом этаже размещен дневной стационар, введено в эксплуатацию в 1992 году. С тех пор ремонт в помещениях не проводился.

«В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, затем будет проводиться процедура по включению данного объекта в мероприятия госпрограмм по проведению капитального ремонта. Кроме того, из бюджета Пензенской области выделены денежные средства на капитальный ремонт помещений перехода из поликлиники в стационар. Проектно-сметная документация передана в РЦЭЦС», - комментировали в больнице план ремонта.