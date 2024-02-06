Сетевое издание|18+|Вторник|6 фев 2024|14:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

На улице Карла Маркса пензенцам может упасть снег на голову

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Огромные пласты снега свисают с крыши пензенской гимназии № 4 «Ступени» со стороны улицы Карла Маркса. Фото прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читательница. На снимке видно, что снег вот-вот сойдет лавиной.

На улице Карла Маркса пензенцам может упасть снег на голову

«Добрый день! Погода стала потеплее, снег начал падать с крыш. Но администрацию 4-й гимназии это не беспокоит. Крыша (вниз по Карла Маркса) над проходом, где активно ходят школьники и другие прохожие, выглядит вот так», - написала горожанка.

Жалоба на опасное место поступила и от другой жительницы областного центра. Она отметила, что пешеходы вынуждены рисковать жизнью и не могут пройти в стороне от опасного места.

«Снег там не убирается от слова совсем. Пешеходы вытоптали тропинку, остальное - лед и каша, по которой трудно идти. Вытоптанная тропа ведет точнехонько под крышу, с которой свисает лед и снег», - обрисовала она ситуацию.

В понедельник, 5 февраля, глава Пензы Александр Басенко поручил районным администрациям напомнить представителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК о необходимости своевременно чистить от наледи козырьки входных групп и крыши. Аналогичную работу должны провести с руководителями торговых центров, магазинов и организаций сферы услуг сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Однако речь об образовательных учреждениях на совещании не шла.

В этот же день житель Пензы пожаловался на опасность, грозящую пешеходам на улице Гладкова. С крыш домов № 7 и 9 свешиваются сосульки, обойти опасный участок возможности нет - неубранный снег превратил тротуар в узкую тропинку.

UPD: в Управлении образования Пензы отреагировали на жалобы горожан и сообщили, что администрация гимназии № 4 организует вызов техники для очистки крыши от снега и льда. Работы будут завершены до 7 февраля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте