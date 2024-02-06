На улице Карла Маркса пензенцам может упасть снег на голову

06.02.2024 | 12:51

Огромные пласты снега свисают с крыши пензенской гимназии № 4 «Ступени» со стороны улицы Карла Маркса. Фото прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читательница. На снимке видно, что снег вот-вот сойдет лавиной.

«Добрый день! Погода стала потеплее, снег начал падать с крыш. Но администрацию 4-й гимназии это не беспокоит. Крыша (вниз по Карла Маркса) над проходом, где активно ходят школьники и другие прохожие, выглядит вот так», - написала горожанка.

Жалоба на опасное место поступила и от другой жительницы областного центра. Она отметила, что пешеходы вынуждены рисковать жизнью и не могут пройти в стороне от опасного места.

«Снег там не убирается от слова совсем. Пешеходы вытоптали тропинку, остальное - лед и каша, по которой трудно идти. Вытоптанная тропа ведет точнехонько под крышу, с которой свисает лед и снег», - обрисовала она ситуацию.

В понедельник, 5 февраля, глава Пензы Александр Басенко поручил районным администрациям напомнить представителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК о необходимости своевременно чистить от наледи козырьки входных групп и крыши. Аналогичную работу должны провести с руководителями торговых центров, магазинов и организаций сферы услуг сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Однако речь об образовательных учреждениях на совещании не шла.

В этот же день житель Пензы пожаловался на опасность, грозящую пешеходам на улице Гладкова. С крыш домов № 7 и 9 свешиваются сосульки, обойти опасный участок возможности нет - неубранный снег превратил тротуар в узкую тропинку.

UPD: в Управлении образования Пензы отреагировали на жалобы горожан и сообщили, что администрация гимназии № 4 организует вызов техники для очистки крыши от снега и льда. Работы будут завершены до 7 февраля.