Шквальный ветер снес крыши зданий в нескольких районах области

06.07.2024 | 09:10

Непогода, которая пришла в Пензенскую область в пятницу, 5 июля, оставила без крыш здания сразу в нескольких районах. Там ввели режим ЧС местного уровня.

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он также опубликовал снимки с мест происшествий.

В селе Неверкино шквальный ветер сорвал кровли с участковой больницы, 3-этажного строения, в котором живут более 70 человек, здания почты и частного дома.

Кроме того, сельчане остались без электричества из-за обрыва проводов. По словам губернатора, аварийные бригады быстро провели ремонт, восстановив подачу энергии в тот же день.

В Белинском районе пострадали несколько зданий в селе Лермонтово, в том числе детсад и школа. В селе Базарная Кеньша Никольского района повреждено нежилое здание, в селе Кевдо-Мельситово Каменского района - 2-квартирная постройка.

«Осматривать поврежденные здания выехал врио министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Валерьевич Герасимов. Поручил ему готовить сметы на ремонт, а также работать с собственниками частных домов, чтобы они смогли получить возмещение от страховых компаний. Областным министерствам здравоохранения и образования - взять на контроль работу по больнице, школе и детсаду. Нужно оперативно устранить последствия разгула стихии», - написал глава региона.

29 июля 2023 года по Никольскому району прошелся ураган с ливнем и градом. Итогом буйства стихии стали сорванные с домов крыши, множество поваленных деревьев (некоторые рухнули на автомобили) и опор линий электропередачи, обесточивание населенных пунктов. Ветер также сильно проредил местный лес, сделав его неузнаваемым.