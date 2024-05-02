В Засечном подростки прогулялись по крыше многоэтажки

02.05.2024 | 10:04

Пензенских подростков продолжают привлекать крыши многоэтажных домов. Очередной такой эпизод снял на камеру очевидец. Кадры появились в Сети.

На фото дом № 1 на улице Соборной в районе ТЦ «Слава» в Засечном. Видно, как по крыше высотного здания гуляет компания молодых людей - парни и девушки. Поочередно они взбираются на самый край и ходят по нему.

Пензенцев, увидевших снимки, взволновало произошедшее.

«Куда молодых понесло», «Вот они что на крыше забыли?» «Это просто ужас какой-то, а могла бы и сорвался, голова бы закружилась и нет ребенка», «Кто-нибудь слетит, тогда замки поставят», «Почему вообще доступ к крышам не перекрыт? Мало несчастных случаев?» - написали они.

В Пензенской области подростки нередко выбирают местом для развлечений крыши многоэтажных домов. В апреле в Заречном школьники устроили бой с тенью на краю высотки.

В июле прошлого года жители Засечного увидели мальчика на козырьке балкона последнего этажа. А в 2022-м в Заречном девочки-подростки устроили фотосессию на крыше девятиэтажки.

Источник фото - vk.com/penzanovosti.