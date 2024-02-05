В Пензе управляющим компаниям напомнят о наледи на крышах

05.02.2024 | 18:55

В Пензе районные администрации проведут совещания с представителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК и напомнят им о необходимости своевременно чистить от наледи козырьки входных групп и крыши.

Такое поручение дал им глава города Александр Басенко в понедельник, 5 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

Управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства предстоит провести аналогичную работу с руководителями торговых центров, магазинов и организаций сферы услуг.

«Температура наружного воздуха неустойчива, на крышах образуются сосульки, возможен сход снега. Нужно уделить этому вопросу максимальное внимание, продолжить практику подворовых обходов, мониторинг состояния торговых объектов, чтобы позаботиться о безопасности наших жителей», - процитировала Александра Басенко пресс-служба мэрии.

Тема наледи на крышах многоэтажных домов в Пензе из-за сложившихся погодных условий становится все актуальнее. 5 февраля очередная жалоба на грозящую пешеходам опасность пришла от горожанина, побывавшего на улице Гладкова. С крыш домов № 7 и 9 свешиваются сосульки, обойти опасный участок возможности нет - неубранный снег превратил тротуар в узкую тропинку.

«Сосульки потихоньку с пластами снега съезжают вниз. Страшно ходить рядом с домами. Центр города. Безобразие!» - прокомментировал пензенец.