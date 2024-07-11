Год спустя после ЧП: школа в селе Студенка до сих пор ждет ремонта

11.07.2024 | 09:43

Школа в селе Студенка Белинского района, где в конце июля 2023-го обвалилась крыша, все еще ожидает ремонта.

Кровля рухнула над спортзалом. На объекте ввели режим ЧС. В Министерстве образования Пензенской области пообещали: работы проведут до 1 сентября 2023 года, занятия возобновятся, однако спортивный зал останется закрытым, его восстановить не успеют.

В августе прошлого года губернатор Олег Мельниченко посоветовал «под снег не уходить». Глава Белинского района тогда же пояснял, что проектно-сметную документацию разбили на две части: первая предполагает ремонт крыши (работы хотели выполнить в максимально короткие сроки), вторая - внутреннюю отделку.

9 июля 2024-го о судьбе школы спросила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Юлия Д.

«1 год назад в спортзале школы обвалилась крыша. Школу закрыли, дети ездят учиться в соседнее село на 3 автобусах ежедневно. Никакого ремонта не ведется», - пожаловалась женщина.

На ее обращение ответил представитель администрации Белинского района.

«В настоящее время разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию спортивного зала проходит проверку. После завершения проверки будет получено экспертное заключение, которое даст возможность на проведение конкурсной процедуры и начало работ. Ремонтные работы планируется начать в августе», - сообщил он.

Крыша школы рухнула в то время, когда в учреждении проводил капремонт индивидуальный предприниматель. Причиной ЧП назвали нарушение норм строительства. Здание возвели в 1973 году.