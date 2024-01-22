Пензенцы замерзли на остановках в ожидании транспорта

22.01.2024 | 10:33

В понедельник, 22 января, пензенцы снова с трудом добирались до работы. Люди не могли дождаться общественного транспорта, либо не помещались в него.

Проблемы начались с раннего утра.

«Сегодня автобус № 130 проехал в 6:58 (НИИ Контрольприбор) в сторону Арбекова, следующий автобус в 7:26. На улице мороз -19°С. Забастовка водителей?» - написала пензячка в чате телеграм-канала PenzaInform.

По словам женщины, она все же добралась до места назначения, с трудом поместившись в подъехавшую позже маршрутку.

С подобными проблемами столкнулись и жители Токарной в Терновке.

«Аншлаг продолжается! Да здравствует новая неделя! 7:35. Транспорт идет мимо. Человек 30 стоят мерзнут», - сообщили пензенцы в Сети.

Также горожане не могли уехать с Южной.

«Подошел автобус № 70, рег. номер 582, переднюю дверь не открывает. Прищемил дверью людей. Безобразие!» - рассказала жительница областного центра.

Негативные эмоции испытали пензенцы из района автовокзала.

«До января 2024 года никогда не видели столько народу на остановках. Уехать утром совершенно невозможно. Маршрутки если и едут, то настолько битком, что залезть туда вряд ли кто-то сможет. Так теперь еще и с автобусами беда. Их нет, люди ждут по 30 минут. А попасть внутрь - это практически фантастика», - пожаловалась очевидица.

Не могли дождаться нужного маршрута и у площади Ленина. По словам столкнувшихся с проблемой, с 7 до 8 утра люди не видели ни одного автобуса № 54 и троллейбуса № 7.

Не всем этим утром удалось сесть хоть в какой-то общественный транспорт. Ольга Т. рассказала редакции «ПензаИнформ», как обстояли дела в Заре. Женщина ждала маршрутку № 25 с 7:40.

«Мне повезло, что в отпуске, нужно было только по делам доехать. Ждала до 8:20, замерзла и перенесла встречу. За все время прошли две маршрутки раз в 20 минут. Обе забиты под завязку. Такси до центра - 600 рублей. Ужасно», - отметила она.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Увеличение интервалов движения связано со сложной дорожной обстановкой», - говорится в сообщении.

Ранее пензенцы уже жаловались на сбои в работе общественного транспорта. Жители разных районов города сообщали, что успели промерзнуть на остановках.

Источник фото № 2 - vk.com/penzanovosti.

Фото № 3 - vk.com/sova_penza.