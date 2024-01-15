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Глас народа

Пензенцы массово жалуются на сбой в работе общественного транспорта

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Утро понедельника, 15 января, выдалось тяжелым для пензенцев, ожидавших общественный транспорт, чтобы добраться до работы, детского сада, школы или вуза. Жители разных районов города сообщили, что промерзли на остановках.

«Приблизительно с 7:30 до 7:55 простояла под ледяным ветром на улице Мира. 130-й на карте был где-то далеко еще. Нас было 2 кучки: на него и на 33-й. К нашим приехала забитая маршрутка, и мы ее взяли штурмом. 33-й так и не приехал при мне», - рассказала горожанка по имени Анна.

Не менее получаса ждать пришлось и тем, кто пытался уехать от автовокзала или с проспекта Победы.

«По какой причине нас так морозили? Лично я стояла на остановке 35 минут», «Сегодня многие жаловались (начиная с остановки «Буратино» и до автовокзала), что очень долго стояли на остановке - по 35-40 минут», - написали пользовательницы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

Жалоба поступила и от жительницы Дальнего Арбекова. Там пассажиры столкнулись с несколько иной проблемой: автобусы они видели, но попасть внутрь никто не мог.

«У водителей автобусов забастовка, что ли? Мимо нас сегодня на конечной проезжало семь автобусов 54 и 66. Другие пассажиры говорят, что автобусов было 10. Время 9:00-9:30», - пояснила горожанка Ольга.

Ответа на обращения пензенцев пока нет.

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