Жители Веселовки и Тепличного о транспортной схеме: «Просто кинули»

15.12.2023 | 15:36

Жителей Веселовки, Тепличного и Кривозерья возмутило предполагаемое изменение маршрута № 34 и отмена маршрута № 4, которые сейчас следуют на КПД и в Арбеково соответственно через центр города.

Транспортная реформа предполагает, что на 34-м будут работать автобусы среднего класса, которые от улицы Калинина поедут через Пензу-III, минуя улицу Кирова.

Таким образом, местные жители оказались отрезаны от прямых маршрутов до центра Пензы.

«В новой транспортной сети нет ни одного маршрута из района Тепличного, который движется в сторону Кирова, а на данный момент курсируют маршруты 4, 34, 43 (его тоже отменят. - Прим. ред.) и был еще 68. 4-й маршрут - самый востребованный! Он начинает ездить с утра, заканчивает в 23:00, это единственный способ добраться в центр и из него поздним вечером! 34-й маршрут вы оставляете, но по новой схеме он тоже через Кирова не едет! Троллейбусов до Тепличного в новом варианте тоже нет. Новой схемой отрезан целый микрорайон», - пожаловалась пользовательница Валерия С.

«Оставьте маршрут № 4, в Кривозерье по вашему плану останется только две маршрутки - № 414 и № 34. На маршрутке № 4 можно было доехать до Арбекова (конечная почти у библиотеки). Нам и так в Терновку с пересадкой ездить всегда надо было, теперь и в другие районы? Извините за честность, но вы устроили какой-то бардак, и только!» - откликнулась другая горожанка, Юлия Ш.

Пензенец Александр Г. констатировал, что в отсутствие маршрута № 43 будет крайне тяжело добираться до Веселовки, особенно пожилым и маломобильным людям. «Веселовка - это большой овраг. И плюс 43-го - что он по всему этому оврагу ехал», - отметил мужчина.

«Из каждого района города должен быть хотя бы 1 способ добраться без пересадок до центра, до ключевой развязки, где можно сделать пересадку в любой конец города. Тепличный такой возможности будет лишен, т. к. единственный маршрут № 34 будет идти по другому берегу Суры! Из Тепличного до центра - 15 минут езды, и ни одного маршрута прямого туда не будет? Из Тепличного возможно уехать только НИКУДА, это катастрофа. Район просто кинули», - высказала свое мнение горожанка Алена Ц.

«Из Тепличного и так не добраться ни до Терновки, ни до Измайлова, ни до Западной, еще 4-й маршрут уберите - война начнется», - предупредила пользовательница по имени Елена.

Ранее в министерстве цифрового развития, транспорта и связи сообщали, что нововведением станет открытие «подвозящего» автобусного маршрута № 26 «Школа № 62 - ул. Кижеватова».