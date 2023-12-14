Перечислены маршрутки, которые исчезнут после транспортной реформы

14.12.2023 | 18:43

Областное министерство цифрового развития, транспорта и связи обнародовало перечень маршруток, которые исчезнут с улиц Пензы.

В списке оказались № 1 (Городская больница № 4 - ул. Мира), № 1т (ул. Аустрина - пл. Маршала Жукова), № 2а (ст. Кривозеровка - Арбековская Застава), № 4 (Кольцевая - Тепличный комбинат), № 5 (ул. Мира - Ухтинка), № 5к (о. Пески - Пензарыба), № 8 (Пенза-I - ул. Российская), № 9к (Пенза-I - ул. Антонова), № 10 (База «ОРэхт» - Ново-Западное кладбище), № 13 (гост. Пенза - ул. Рахманинова), № 16 (Больница - Арбековская Застава), № 17 (ТЦ «Ритэйл Парк» - ул. Титова), № 21 (Пенза-I - Городская больница № 5), № 29 (Автокомбинат - ул. Одесская), № 30 (Арбековская Застава - Аэропорт), № 31 (ул. Ладожская - Согласие), № 33 (Арбековская Застава - Западная Поляна), № 39 (Арбековская Застава - ул. Российская), № 41 (Западная Поляна - Лесхоз), № 43 (пос. Согласие - Школа № 62), № 49 (ул. Минская - ул. Сухумская), № 59 (ГПЗ-24 - ОАО «Пензхиммаш»), № 63 (ул. Егорова - Городская больница № 6), № 68 (Тепличный комбинат - Арбековская Застава), № 75 (ул. Водопьянова - ул. Минская), № 80 (микрорайон Пенза-III - ул. Ладожская), № 85 (Больница - ул. Российская), № 88т (ГПЗ-24 - Аэропорт), № 89 (ул. Ладожская - ул. Российская), № 99 (Арбековская Застава - Засурье).

В Пензе будет всего 6 маршруток. Это № 19 (ул. Пушкина - Заводской район, интервал движения в час пик - 6 минут), № 26 (ул. Ферганская (школа №62) - ул. Кижеватова, интервал - 15 минут), № 6 (ул. Перспективная - Междуречье, интервал - 20 минут), № 24 (Ново-Западное кладбище - ул. Кошевого, интервал - 15 минут), № 44 (пос. Победа - ул. Крупской, интервал - 20 минут), № 73 (о. Пески - ул. Баженова, интервал - 20 минут).

По оставшимся маршрутам - старым, измененным и новым - будет ездить автобусы среднего и большого классов и троллейбусы.

Планируемое исчезновение многих маршруток шокировало пензенцев. Так, жители Шуиста ждут коллапса после транспортной реформы, горожане с Севера, из Заводского района и района автовокзала возмущены их отрезают от Западной Поляны.