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Глас народа

В Пензе продолжают находить в маршрутках места для низкорослых

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В среду, 6 декабря, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» поступила новая жалоба на сиденья в маршрутке, рассчитанные на детей или низкорослых горожан.

В редакцию написала читательница Валентина. Женщина ехала в маршрутке № 1 в 17:25 по улице Лермонтова и сфотографировала сиденья, расположенные сразу за местом водителя.

В Пензе продолжают находить в маршрутках места для низкорослых

На снимке видно, что взрослый человек не сможет сесть так, чтобы не мешать при этом другим пассажирам.

«Разве могут так стоять сиденья в заводской сборке? Куда я должна сесть? У меня рост 173 сантиметра. Положить ноги на соседку напротив?» - возмутилась пензячка.

В октябре 2019 года в рубрику «Глас народа» поступила похожая жалоба.

«Есть в Пензе чудесная машина на маршруте 33. Мест сидячих в ней понатыкано 19. 19! Сидеть на них невозможно, если ваш рост более 160 сантиметров. Иначе некуда деть ноги», - высказался горожанин.

Он рассказал и про места за спиной водителя, отметив, что сидеть там невозможно.

«Они для тех, кому срочно нужно прижаться к кому-нибудь бедро к бедру. Причем колени ваши упрутся, пардон, в гениталии сидящего напротив – такое там расстояние. И прилеплен значок-издевка, что это места для инвалидов и пассажиров с детьми», - описал пензенец.

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