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Глас народа | Пензенца возмутила маршрутка, рассчитанная на низкорослых горожан

24.10.2019|09:58
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В среду, 23 октября, в рубрику «Глас народа» портала «ПензаИнформ» обратился горожанин, задавшийся вопросом, разрешено ли переделать салон маршрутки так, чтобы комфортно в ней могли ездить лишь дети или же люди маленького роста.

«Есть в Пензе чудесная машина на маршруте 33. Мест сидячих в ней понатыкано 19. 19! Сидеть на них невозможно, если ваш рост более 160 сантиметров. Иначе некуда деть ноги», - возмутился горожанин.

На снимке расстояние между сиденьем и перегородкой, отделяющей место водителя от остальной части автобуса, едва превышает 20-25 сантиметров.

«Про места за спиной водителя и те, что напротив них – вообще жесть. Они для тех, кому срочно нужно прижаться к кому-нибудь бедро к бедру. Причем колени ваши упрутся, пардон, в гениталии сидящего напротив – такое там расстояние. И прилеплен значок-издевка, что это места для инвалидов и пассажиров с детьми», - рассказал автор.

Он отметил, что это машина предприятия-перевозчика «Меркурий». «И еще прилеплено, что ИП с фамилией типа Ляпкин», - уточнил пензенец.

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Гость|24.10.2019 10:14|

Уровень безопасности зашкаливает!

Гость|24.10.2019 10:20|

В одной маршрутке пластиковые сиденья от Лиаза впихнули. Тесно и на всех кочках всё на себе ощущаешь!

Гость|24.10.2019 10:26|

penzainform.ru писал(a):

Есть в Пензе чудесная машина на маршруте 33
Да каждая 3-я маршрутка такая. В добавок с засаленной, грязной, вонючей обшивкой сидений. Но контролирующие органы не смеют заявится в бизнес уважаемых людей.

Гость|24.10.2019 10:27|

Причем колени ваши упрутся, пардон, в гениталии сидящего напротив – такое там расстояние

Да ну на! Секс маршрутка. Надо прокатиться может упрусь мадам какой нибудь:)))

Гость|24.10.2019 10:30|

Где "чуть не забеременела"? Пусть ездит до достижения желаемого результата.

Про ГИБДД и безопасность перевозок спрашивать бесполезно, а вот если бы в маршрутке велась агитация или на митинг антиправительственный людей подвозила...

Гость|24.10.2019 10:35|

Кто не знает Дядю Стёпу...

Гость|24.10.2019 10:46|

Смешно дурачкам...А ведь в случае серьезного ДТП- все пассажиры потенциальные смертники. Сплющит в лепешку. Но гайцам строго запрещено трогать маршрутчиков. Они же "уважаемым" людям копейку зарабатывают. А на безопасность, точнее на жизнь холопов, всем наплевать

Гость|24.10.2019 10:50|

Маршрутки надо убирать с пензенских дорог, оставлять троллейбусы и автобусы. Маршрутками в Пензе владеют два монополиста, депутат Фомин, это Дилижанс и родственник покойного Бочкарева, по фамилии Кривозубов, это Меркурий!они и посодействовали банкротству муниципального транспорта. Не ездийте на маршрутках поддержите рублем троллейбусы и большие автобусы!

Гость|24.10.2019 10:53|

В вы газели обсерали. Иномарки вам подавай, а они сделаны из грузовых ыургонов кричали что они безопаснее и лучше газелей Москва своей бизнес в массы навязала.

Гость|24.10.2019 11:02|

Гость писал(a):

Маршрутки надо убирать с пензенских дорог, оставлять троллейбусы и автобусы. Маршрутками в Пензе владеют два монополиста, депутат Фомин, это Дилижанс и родственник покойного Бочкарева, по фамилии Кривозубов, это Меркурий!они и посодействовали банкротству муниципального транспорта. Не ездийте на маршрутках поддержите рублем троллейбусы и большие автобусы!
Медленные они и неповоротливые. Если только рано утром или вечером, когда все уже уехали можно на них добираться.

Гость|24.10.2019 11:05|

Для культурных и воспитанных людей буртасского края - самое то.

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