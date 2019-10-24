24.10.2019 | 09:58

В среду, 23 октября, в рубрику «Глас народа» портала «ПензаИнформ» обратился горожанин, задавшийся вопросом, разрешено ли переделать салон маршрутки так, чтобы комфортно в ней могли ездить лишь дети или же люди маленького роста.

«Есть в Пензе чудесная машина на маршруте 33. Мест сидячих в ней понатыкано 19. 19! Сидеть на них невозможно, если ваш рост более 160 сантиметров. Иначе некуда деть ноги», - возмутился горожанин.

На снимке расстояние между сиденьем и перегородкой, отделяющей место водителя от остальной части автобуса, едва превышает 20-25 сантиметров.

«Про места за спиной водителя и те, что напротив них – вообще жесть. Они для тех, кому срочно нужно прижаться к кому-нибудь бедро к бедру. Причем колени ваши упрутся, пардон, в гениталии сидящего напротив – такое там расстояние. И прилеплен значок-издевка, что это места для инвалидов и пассажиров с детьми», - рассказал автор.

Он отметил, что это машина предприятия-перевозчика «Меркурий». «И еще прилеплено, что ИП с фамилией типа Ляпкин», - уточнил пензенец.