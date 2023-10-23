Пензенцу подарили костюм за тушение огня в «Сан и Марте»

Мужчине, потушившему пожар в ТЦ «Сан и Март», подарили костюм. Об этом рассказал редактор мусульманской газеты Равиль Баязитов.
ЧП в торговом центре случилось вечером 18 октября, загорелось подсобное помещение на площади 2 кв. м. На тушение выдвинулись несколько спецмашин и более 30 пожарных, но с огнем в магазине успели справиться до их приезда.
О поступке пензенца Марата Ляпина, вступившего в схватку со стихией, стало известно спустя несколько дней. Выяснилось, что он пришел в торговый центр с женой, чтобы купить ей костюм.
Супруга первой почувствовала запах дыма и сказала об этом мужу. Он открыл дверь в комнату и увидел, что помещение охвачено огнем.
«Надо отдать должное Марату, что он не растерялся, а, взяв огнетушитель, тут же начал гасить пожар. К счастью, ему все же удалось нейтрализовать огонь. В этом Марату помог и охранник», - отметил Равиль Баязитов.
В награду за тушение владельцы магазина одежды подарили семье костюм по их выбору.
Источник фото - vk.com/penzanovosti.
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