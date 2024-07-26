Перечислены ошибки, допущенные погибшими при пожарах

26.07.2024 | 12:14

Большая часть смертей при пожарах происходит из-за халатности. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко на брифинге в правительстве Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 26 июля.

Он дал совет соблюдать элементарное правило: огнетушитель и пожарный извещатель - в каждом помещении квартиры. Причем нужно купить сразу 2 огнетушителя, чтобы на одном потренироваться и освоить навыки применения.

«98% погибших - в жилье, 78% из них - во сне. Спящий человек не видит, не слышит, не обоняет происходящего вокруг. Простой выход - пожарный извещатель, который разбудит его», - пояснил спикер.

Охотенко предупредил: достаточно 7 вдохов угарного газа, чтобы человек потерял сознание.

«Вот абсолютно реальный случай. Утро, мама с папой - на кухне, двое детей - в комнате, дверь в которую закрыта. В комнате началось задымление, но родители не сразу это поняли: лето, окно открыто. Только когда дым повалил из-под двери, мама зашла - и не увидела детей. Погибла, дети были в углу и тоже погибли. Причиной стал гаджет, который лежал под лучами солнца. Он нагрелся, от него загорелся матрас. Если бы был извещатель, родители успели бы среагировать на задымление. Поймите: дети не убегают от пожара - они прячутся под кроватями, в шкафах. Там мы их и находим», - привел он пример.

Роман Охотенко отметил, что очень важно наличие извещателей в квартирах пожилых людей, которые могут поставить еду на плиту и отвлечься на звонок или телепередачу.

Также он напомнил, что категорически нельзя ставить ночью на зарядку мобильные телефоны и другие гаджеты, а электроприборы следует отключать, если ими не пользуются. «Самые частые места возгорания - розетка и электропроводка», - предупредил он.

Еще одна ошибка - считать, что ребенок мыслит как взрослый и не будет, к примеру, поджигать шторы.

«А когда просишь родителей вспомнить, они рассказывают, как в детстве играли в шалаш, который делали из одеяла, и в жестяной банке разводили костер», - добавил он.

В качестве иллюстрации он привел пример, как двое детей погибли, пока мама пила чай у соседки. «Они развели огонь на паласе. Площадь была всего 1,5 кв. м, но окна были закрыты, и дым заполнил квартиру», - констатировал директор департамента информационной политики МЧС России.

В Пензенской области в ночь на 25 июля пожар унес жизнь 7-летней девочки из поселка Земетчино. Она была дома одна. Предварительная причина ЧП - эксплуатация неисправного оборудования.