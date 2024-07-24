12 пожарных боролись с огнем на улице Зеленодольской

24.07.2024 | 18:23

В среду, 24 июля, в Пензе на улице Зеленодольской случился пожар. Огонь охватил зеленую зону. ЧП снял на камеру очевидец.

Кадры опубликовали в пензенском телеграм-канале. На них видно, что очаг возгорания находится среди деревьев.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 16:18. На место выехали 12 спасателей на 3 спецмашинах.

Огонь охватил сухую растительность на площади в 0,9 га. При пожаре никто не пострадал.

В МЧС напомнили, что с 24 по 26 июля в Пензенской области местами по востоку сохраняется высокая пожарная опасность леса (4-й класс) и призвали жителей региона быть внимательными и осторожными.