В рыбных риетах известных марок нашли опасные бактерии

25.07.2024 | 21:28

Специалисты Роскачества нашли фальсификацию в рыбных риетах 9 торговых марок из 16 исследованных. Они провели исследования продукции по 89 параметрам.

Кишечной палочки, дрожжей и плесени в образцах не обнаружено. Но в некоторых есть превышение норм по количеству микробов.

«В риетах «Путина» в 1 грамме продукции выявлены презумптивные бактерии Bacillus cereus. Это грамположительные споообразующие бактерии, сапрофиты, которые большую часть жизни проводят в почве. Поскольку B. cereus - условно-патогенный возбудитель, то он может вызвать симптомы пищевой токсикоинфекции у людей с ослабленной иммунной системой», - рассказали эксперты.

В 9 из 16 марок была обнаружена подмена рыбы: вместо заявленных видов производители использовали более дешевые. Среди них - «Балтийский берег», «Авача», «О'Кей», «Ашан», «Лунское море», «Из лавки», «Мирамар».

Кроме того, в составе некоторых образцов обнаружены ингредиенты, не указанные на упаковке, например крахмал («Меридиан») и сахар («Путина»).