Трагедия в поселке Земетчино: действия матери оценят следователи

25.07.2024 | 16:12

В Земетчино возбудили уголовное дело по факту смерти 7-летней девочки. Она погибла при пожаре в доме.

Возгорание произошло ночью. Ребенок был один, тело нашли в комнате. Огонь бушевал на площади в 40 кв. метров. Предварительная причина ЧП - эксплуатация неисправного электрооборудования.

Место пожара осмотрели следователи. На теле девочки не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства смерти малолетней и произошедшего пожара», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи дадут правовую оценку действиям матери, которая оставила дочь без присмотра.

Также на место трагедии выезжал прокурор Земетчинского района.

«По данному факту прокуратурой района организована проверка работы органов системы профилактики с семьей несовершеннолетнего, выясняются условия его жизни и воспитания, исполнение родителями своих обязанностей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.