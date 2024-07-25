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Происшествия

Трагедия в поселке Земетчино: действия матери оценят следователи

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В Земетчино возбудили уголовное дело по факту смерти 7-летней девочки. Она погибла при пожаре в доме.

Возгорание произошло ночью. Ребенок был один, тело нашли в комнате. Огонь бушевал на площади в 40 кв. метров. Предварительная причина ЧП - эксплуатация неисправного электрооборудования.

Трагедия в поселке Земетчино: действия матери оценят следователи

Место пожара осмотрели следователи. На теле девочки не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Трагедия в поселке Земетчино: действия матери оценят следователи

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства смерти малолетней и произошедшего пожара», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Трагедия в поселке Земетчино: действия матери оценят следователи

Следователи дадут правовую оценку действиям матери, которая оставила дочь без присмотра.

Трагедия в поселке Земетчино: действия матери оценят следователи

Также на место трагедии выезжал прокурор Земетчинского района.

«По данному факту прокуратурой района организована проверка работы органов системы профилактики с семьей несовершеннолетнего, выясняются условия его жизни и воспитания, исполнение родителями своих обязанностей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Источник — фото СУ СКР по области
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